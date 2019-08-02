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ЦИК сама пересчитает голоса в скандальном 50-м округе в Покровске

ЦИК сама пересчитает голоса в скандальном 50-м округе в Покровске - Фото
Центризбирком (фото - ЕРА)
02.08.2019, 23:54

Комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе

Центральная избирательная комиссия самостоятельно пересчитает голоса в округе №50 в Покровске Донецкой области. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что сегодня, 2 августа, в ходе заседания 2 августа Комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования.

В связи с этим ЦИК определила, что полномочия ОИК по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе №50 будет осуществлять Центральная избирательная комиссия.

Комиссия обязала членов ОИК №50 передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами отдельных избирательных участков.

ЦИК уполномочила заместителя председателя Комиссии Евгения Радченко и члена Комиссии Леонтия Шипилова и ряд сотрудников секретариата Центральной избирательной комиссии получить эту избирательную документацию.

Также ЦИК обратилась к Нацполиции для обеспечения охраны во время приема, передачи и транспортировки из ОИК в ЦИК указанной документации.

Согласно данным на сайте ЦИК в округе №50 с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от Оппоблока. На втором месте же выдвиженец Андрей Аксенов.

Сегодня сообщалось, что в Покровске напали на съемочную группу телеканала Капри.

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