Выборы в Раду. В Покровске напали на журналистов - НСЖУ

Фото: nsju.org

В Покровске Донецкой области напали на съемочную группу телеканала Капри. Об этом сообщает пресс-служба Национального союза журналистов.

Отмечается, что инцидент произошел 1 августа, когда представители СМИ попытались зайти в помещение Покровского совета ветеранов, где расположен штаб одной из политических партий. По информации НСЖУ, журналистку оттолкнули, технику повредили, а на оператора напали и некоторое время не отпускали.

Полиция начала уголовное производство по заявлениям о препятствовании журналистской деятельности.

В НСЖУ обращают внимание, что это уже второе избиения журналистов на этой неделе, связанное с избирательным округом №50, где до сих пор официально не обнародованы результаты голосования.

Корреспондент телекомпании Капри Алена Соболенко в комментарии НСЖУ рассказала, что съемочная группа интересовалась пребыванием в помещении совета ветеранов членов ОИК и работников горсовета. По ее словам, оператора группы положили в больницу с сотрясением мозга, из техники были разбиты камера и служебный телефон.

В нападении на журналистов телеканал Капри подозревает людей из окружения лидера гонки на избирательном округе №50, мэра Покровска Руслана Требушкина. В ответ на упреки, Требушкин опубликовал у себя в Facebook видеообращение, обвиняя политических оппонентов в подготовке провокации и попытке повлиять на избирательный процесс в Покровске.

Вчера Восьмой апелляционный административный суд постановил провести пересчет голосов на парламентских выборах на шести избирательных участках в избирательном округе № 119 во Львовской области