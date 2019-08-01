Суд решил пересчитать голоса на 6 участках во Львовской области

День выборов (фото - ЕРА)

Восьмой апелляционный административный суд постановил провести пересчет голосов на парламентских выборах на шести избирательных участках в избирательном округе № 119 во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел апелляционные жалобы окружкома № 119, а также кандидатов в депутаты Михаила Бондара и Ореста Кавецкого на решение Львовского окружного админсуда, который принял решение о пересчете голосов на указанных шести участках.

Речь идет об участках № 460004, № 460007, № 460008, № 460056, № 461031, № 460673.

Восьмой апелляционный админсуд постановил обязать ОИК провести повторный подсчет голосов.

Выборы в 119 округе во Львовской области выиграл Михаил Бондарь (нардеп 8-го созыва, член фракции Народного фронта) с преимуществом в 140 голосов над кандидатом от партии Слуга народа Орестом Кавецким.