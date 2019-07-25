ОПОРА: Шесть кандидатов от Слуги народа проиграли из-за двойников

День выборов (фото - ЕРА)

Последствия применения технологии двойников в семи одномандатных избирательных округах (в шести из которых не победили кандидаты от Слуги народа) имели негативное влияние на процесс волеизъявления избирателей и требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По подсчетам ОПОРЫ, на этих выборах баллотировались более 90 кандидатов (в 55-ти одномандатных избирательных округах), которые, будучи самовыдвиженцами, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации Слуга народа или Голоса.

Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий по статье о препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права.

В 37-ом округе Днепропетровской области с разницей в 1208 голосов самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (нардеп 6-го и 7-го созывов, член фракции Партии регионов) победил представителя Слуги народа Игоря Фартушного. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к организациям, содержащих в названии словосочетание "слуга народа", все вместе получили 11 365 голосов. В этом же округе баллотировался однофамилец Фартушного, который набрал 1112 голосов.

В Житомирской области в округе №64 самовыдвиженец Владимир Арешонков (нардеп 8-го созыва, член фракции БПП) победил Вячеслава Сигачова из Слуги народа с разницей в 640 голосов. Самовыдвиженец Анатолий Арешков, местом работы которого является ООО Слуга Народа!, набрал 5872 голоса. Факт созвучности фамилий кандидатов (Арешонков и Арешков) также мог повлиять на конечные результаты выборов в округе.

В округе №78 (Запорожская область) кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Александр Пономарев (нардеп 7-го созыва, член депутатской группы Воля народа) на 3289 голосов опередил представителя партии Слуга народа Виталия Боговина. Его однофамилец, руководитель проектов в общественной организации Общественное движение Слуги народа - самовыдвиженец Василий Боговин получил 3860 голосов избирателей.

Выборы в 119 округе во Львовской области выиграл Михаил Бондарь (нардеп 8-го созыва, член фракции Народного фронта) с преимуществом в 140 голосов над кандидатом от партии Слуга народа Орестом Кавецким. Самовыдвиженец Виталий Кравчук, председатель правления общественной организации Слуга народа Украины, получил поддержку 2398 избирателей.

В 146-м одномандатном избирательном округе кандидата Феликса Урина, выдвинутого партией Слуга народа, победил самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат Верховной Рады 7-го и 8-го созывов, член депутатской группы Партия Возрождение) с разницей в 2706 голосов. Четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие Слуга народа или Слуги народа, набрали все вместе 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии Слуга народа Наталья Дьяченко проиграла самовыдвиженцу Сергею Рудыку (нардеп 8-го созыва, бывший член партии Свобода и член фракции БПП) с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пилюхно, замдиректора Всеукраинского благотворительного фонда Слуга народа, результат которого составил 1395 голосов избирателей.

В 210 избирательном округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко с минимальной разницей в 153 голоса победил тоже самовыдвиженца Бориса Приходько. Третье место по результатам голосования занял Дмитрий Пахомов (партия Сила людей), отрыв которого от победителя составил 3243 голоса. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к ООО Слуга народа. СЭ и Общественному движению Слуга народа, получили на двоих 5596 голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,94% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,16%. В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За життя, Батькивщина, Европейская солидарность, Голос.