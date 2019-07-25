Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

ОПОРА: Шесть кандидатов от Слуги народа проиграли из-за двойников

ОПОРА: Шесть кандидатов от Слуги народа проиграли из-за двойников - Фото
День выборов (фото - ЕРА)
25.07.2019, 20:40

Более 90 кандидатов использовали бренд Слуги народа и Голоса

Последствия применения технологии двойников в семи одномандатных избирательных округах (в шести из которых не победили кандидаты от Слуги народа) имели негативное влияние на процесс волеизъявления избирателей и требуют внимательного изучения и оценки со стороны правоохранительных органов. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.

По подсчетам ОПОРЫ, на этих выборах баллотировались более 90 кандидатов (в 55-ти одномандатных избирательных округах), которые, будучи самовыдвиженцами, выдавали себя за представителей частного предприятия, общественной или благотворительной организации Слуга народа или Голоса.

Полиция возбудила 34 дела о незаконном использовании брендов партий по статье о препятствовании свободному осуществлению гражданами своего избирательного права.

В 37-ом округе Днепропетровской области с разницей в 1208 голосов самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (нардеп 6-го и 7-го созывов, член фракции Партии регионов) победил представителя Слуги народа Игоря Фартушного. При этом пять кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к организациям, содержащих в названии словосочетание "слуга народа", все вместе получили 11 365 голосов. В этом же округе баллотировался однофамилец Фартушного, который набрал 1112 голосов.

В Житомирской области в округе №64 самовыдвиженец Владимир Арешонков (нардеп 8-го созыва, член фракции БПП) победил Вячеслава Сигачова из Слуги народа с разницей в 640 голосов. Самовыдвиженец Анатолий Арешков, местом работы которого является ООО Слуга Народа!, набрал 5872 голоса. Факт созвучности фамилий кандидатов (Арешонков и Арешков) также мог повлиять на конечные результаты выборов в округе.

В округе №78 (Запорожская область) кандидат от Оппозиционной платформы - За життя Александр Пономарев (нардеп 7-го созыва, член депутатской группы Воля народа) на 3289 голосов опередил представителя партии Слуга народа Виталия Боговина. Его однофамилец, руководитель проектов в общественной организации Общественное движение Слуги народа - самовыдвиженец Василий Боговин получил 3860 голосов избирателей.

Выборы в 119 округе во Львовской области выиграл Михаил Бондарь (нардеп 8-го созыва, член фракции Народного фронта) с преимуществом в 140 голосов над кандидатом от партии Слуга народа Орестом Кавецким. Самовыдвиженец Виталий Кравчук, председатель правления общественной организации Слуга народа Украины, получил поддержку 2398 избирателей.

В 146-м одномандатном избирательном округе кандидата Феликса Урина, выдвинутого партией Слуга народа, победил самовыдвиженец Юрий Шаповалов (депутат Верховной Рады 7-го и 8-го созывов, член депутатской группы Партия Возрождение) с разницей в 2706 голосов. Четверо кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали своим местом работы частное предприятие Слуга народа или Слуги народа, набрали все вместе 3641 голос.

В 198 округе Черкасской области кандидат от партии Слуга народа Наталья Дьяченко проиграла самовыдвиженцу Сергею Рудыку (нардеп 8-го созыва, бывший член партии Свобода и член фракции БПП) с разницей в 1015 голосов. В этом же округе баллотировался самовыдвиженец Александр Пилюхно, замдиректора Всеукраинского благотворительного фонда Слуга народа, результат которого составил 1395 голосов избирателей.

В 210 избирательном округе Киевской области самовыдвиженец Сергей Коровченко с минимальной разницей в 153 голоса победил тоже самовыдвиженца Бориса Приходько. Третье место по результатам голосования занял Дмитрий Пахомов (партия Сила людей), отрыв которого от победителя составил 3243 голоса. При этом двое других кандидатов-самовыдвиженцев, которые указали на свою принадлежность к ООО Слуга народа. СЭ и Общественному движению Слуга народа, получили на двоих 5596 голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссия обработала 99,94% электронных протоколов. Согласно подсчету, наибольшее количество голосов набирает президентская партия Слуга народа – 43,16%. В Раду проходят еще четыре партии – Оппозиционная платформа – За життяБатькивщинаЕвропейская солидарностьГолос.

Напишите нам
выборы опора двойники
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 