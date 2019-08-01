ЦИК сообщил, когда могут быть окончательные результаты выборов

Татьяна Слипачук (фото - EPA)

В Центризбиркоме рассчитывают до 5 августа получить окончательные результаты по всем округам. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"До 5 августа ЦИК должна подвести итоги голосования и выйти на окончательные протоколы и по общегосударственному округу - будем надеяться, что мы это сделаем раньше 5-го числа, - и по всем одномандатным избирательным округам", - сказала она.

В частности, в суды поданы апелляции по округам 198, 210 и 105. "Мы ожидаем, что результаты по рассмотрению этих апелляционных жалоб, и, соответственно, действия комиссии завершатся в течение двух-трех дней, что даст комиссии подвести итоги голосования", - сказала она.

После дня голосования было подано 74 иска в 23-х одномандатных округах, из них в удовлетворении 42 исков было отказано, пять оставлено без рассмотрения, 14 удоволетворены и 13 сейчас находятся в производстве. Проблемными остаются шесть округов - №№ 50, 119, 198, 210, 69, 105.