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На округе Балоги снова хотят пересчета голосов

На округе Балоги снова хотят пересчета голосов - Фото
Татьяна Слипачук (фото - ЕРА)
01.08.2019, 12:40

ЦИК отменила пересчет голосов на 69-м округе, но кандидат в депутаты подал в суд на это решение

По 69-му округу, где предварительно победил Виктор Балога, продолжаются судебные разбирательства. Об этом сегодня на брифинге заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"Буквально несколько минут назад мне стало известно, что один из кандидатов подал иск в Шестой окружной апелляционный суд на постановление ЦИК, которым было отменено постановление окружного избиркома 69-го округа о проведении пересчета голосов на всех участках этого округа", - сообщила она.

Таким образом, по этому округу продолжаются судебные дела, которые могут повлиять на итоги голосования.

27 июля ЦИК отменила пересчет голосов на всех участках 69-го округа. Пересчитали голоса только на четырех участковых избирательных комиссиях и там обнаружили некоторые различия при подсчетах.

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