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ЦИК: В округе Черниговской области не подсчитали вовремя голоса

ЦИК: В округе Черниговской области не подсчитали вовремя голоса - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
06.08.2019, 09:13

ЦИК обязала членов окружной комиссии подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 16:00 6 августа

В одномандатном избирательном округе №210 окружная избирательная комиссия не успела пересчитать голоса избирателей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК констатировала невозможность установления комиссией результатов досрочных выборов в ОИО № 210 в отведенное для этого избирательным законом срок - до 5 августа

"Как показывает анализ осуществления окружной избирательной комиссией ОИО № 210 повторного подсчета голосов избирателей на избирательных участках, комиссия по причине нехватки времени, то есть по объективным причинам, в установленный срок не может завершить повторный подсчет голосов избирателей, внести изменения в установленные итоги голосования в ОИО № 210, составить протокол об итогах голосования в этом округе с пометкой "Уточненный", - отмечается в сообщении.

На заседании ЦИК обязала членов окружной комиссии успеть подсчитать результаты выборов на 33 избирательных участках округа до 6 августа 16:00.

Речь идет о пересчет голосов на избирательных участках № 740073, 740247, 740273, 740283, 740299, 740308, 740311, 740323, 740595, 740598, 740608, 740612, 740613, 740618, 740639, 740950, 740951, 740954, 740957, 740972, 740976, 740309, 740590, 740640, 740607, 740617, 740624, 740583, 740601, 740243, 740635, 740600, 740625.

"Кроме того - составить протокол об итогах голосования в одномандатном избирательном округе № 210 с пометкой "Уточненный" и транспортировать его и другую избирательную документацию в Киев", - уточнили в пресс-службе.

По данным ЦИК, в 210-м округе победил самовыдвиженец Сергей Коровченко – 21, 28%, на втором месте – самовыдвиженец Борис Приходько с результатом 21,09%.

1 августа в ЦИК сообщали, что проблемными оставались шесть округов - №№ 50, 119, 198, 210, 69, 105.

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цик выборы в Раду пересчет голосов 210-й округ
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