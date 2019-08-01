ЦИК признала избранными еще 19 нардепов. Почему так долго

Центризбирком (фото - ЕРА)

Центральная избирательная комиссия в течение дня 1 августа признала, победивших на выборах в своих округах, 19 кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Признание депутатов избранными тянется так долго потому, что Комиссия все еще продолжает принимать протоколы и объявления окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе с пометкой "Уточненный".

После дня голосования было подано 74 иска в 23-х одномандатных округах, из них в удовлетворении 42 исков было отказано, пять оставлено без рассмотрения, 14 удоволетворены и 13 сейчас находятся в производстве. Проблемными остаются шесть округов - №№ 50, 119, 198, 210, 69, 105.

Список признанных сегодня избранными народных депутатов:

Игорь Гузь - округ №19,

Вячеслав Медяник - округ №27,

Юрий Корявченков - округ №33,

Денис Герман - округ №35,

Валерий Гнатенко - округ №49,

Владимир Арешонков - округ №64,

Сергей Кузьминых - округ №67,

Сергей Штепа - округ №77,

Сергей Минько - округ №80,

Эдуард Прощук - округ №85,

Александр Горобец - округ №95,

Алексей Кузнецов - округ №106,

Сергей Вельможный - округ №112,

Мария Мезенцева - округ №168,

Дмитрий Шенцев - округ №176,

Георгий Мазурашу - округ №203,

Валерий Божик - округ №204,

Сегий Швец - округ №214,

Людмила Буймистер - округ №223.

В целом ЦИК определила 153 победителей на одномандатных округах.

Сегодня, 1 августа, председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что комиссия надеется официально объявить окончательные результаты парламентских выборов до 5 августа.