ЦИК признала избранными еще 19 нардепов. Почему так долго

Центральная избирательная комиссия в течение дня 1 августа признала, победивших на выборах в своих округах, 19 кандидатов в народные депутаты. Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Признание депутатов избранными тянется так долго потому, что Комиссия все еще продолжает принимать протоколы и объявления окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе с пометкой "Уточненный".
После дня голосования было подано 74 иска в 23-х одномандатных округах, из них в удовлетворении 42 исков было отказано, пять оставлено без рассмотрения, 14 удоволетворены и 13 сейчас находятся в производстве. Проблемными остаются шесть округов - №№ 50, 119, 198, 210, 69, 105.
Список признанных сегодня избранными народных депутатов:
Игорь Гузь - округ №19,
Вячеслав Медяник - округ №27,
Юрий Корявченков - округ №33,
Денис Герман - округ №35,
Валерий Гнатенко - округ №49,
Владимир Арешонков - округ №64,
Сергей Кузьминых - округ №67,
Сергей Штепа - округ №77,
Сергей Минько - округ №80,
Эдуард Прощук - округ №85,
Александр Горобец - округ №95,
Алексей Кузнецов - округ №106,
Сергей Вельможный - округ №112,
Мария Мезенцева - округ №168,
Дмитрий Шенцев - округ №176,
Георгий Мазурашу - округ №203,
Валерий Божик - округ №204,
Сегий Швец - округ №214,
Людмила Буймистер - округ №223.
В целом ЦИК определила 153 победителей на одномандатных округах.
Сегодня, 1 августа, председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что комиссия надеется официально объявить окончательные результаты парламентских выборов до 5 августа.