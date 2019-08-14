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ЧЕСНО показали "аномальные" округа прошедших выборов: инфографика

ЧЕСНО показали "аномальные" округа прошедших выборов: инфографика - Фото
Выборы (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
14.08.2019, 11:13

Среди 69 проигранных Слугой народа округов аналитики ЧЕСНО обнаружили 13 аномальных. Также в этих округах проиграли кандидаты-нардепы.

На прошедших выборах в Раду кандидаты-мажоритарщики от Слуги народа потерпели поражение на 13 округах, где сама президентская партия одержала победу. О таких "аномальных" местах пишет общественное движение ЧЕСНО.

"Среди 69 проигранных представителями Слуги народа округов мы идентифицировали 13 аномальных. <...> Также в этих округах проиграли кандидаты-нардепы", - сообщили общественники.

По их данным, "свежая кровь" в парламенте с этих округов - это шесть депутатов четырех различных облсоветов, одна секретарша горсовета, двое председателей облсоветов и мэр Мелитополя.

Также среди таких - "скрытый батькивщиновец" с 210-го округа в Черниговской области, меценат из Ровно и глава отделения Аграрной партии Украины в Тернопольской области. Двое из новичков баллотировались раньше, но в Раду не попадали.

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Инфографика: ЧЕСНО

"По меньшей мере 12 из 13 аномальных кандидатов - гречкосеи. В 10 округах победили самовыдвиженцы. Еще трое лидеров избирательной гонки в округах - кандидаты от Батькивщины (Олег Мейдич), Свободы (Оксана Савчук) и партии Белая Церковь вместе (Николай Бабенко)", - рассказали в ЧЕСНО.

Смотрите инфографику: ЧЕСНО рассказали, сколько партии потратили на телерекламу

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Слуга народа выборы инфографика Чесно
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