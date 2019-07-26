100% протоколов обработано. Финальные результаты выборов в Раду

Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля - спустя два месяца после инаугурации Владимира Зеленского.

Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

43,16% — Слуга народа;

13,05% — ОПЗЖ;

8,18% — Батькивщина;

8,10% — Евросолидарность;

5,82% — Голос.

Кто проходит в Раду по спискам: пофамильно.

Кроме того, LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

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Первое заседание парламента IX созыва может состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов. Известно, какие партии и сколько получат денег из государственного бюджета.

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