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100% протоколов обработано. Финальные результаты выборов в Раду

100% протоколов обработано. Финальные результаты выборов в Раду - Фото
Верховная Рада (фото - Евгений Пилипенко / LIGA.net)
26.07.2019, 10:15

Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: у президентской политической силы Слуга народа - более 226 народных депутатов

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля - спустя два месяца после инаугурации Владимира Зеленского.

Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життяБатькивщина Юлии ТимошенкоЕвропейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

43,16% — Слуга народа;
13,05% — ОПЗЖ;
8,18% — Батькивщина;
8,10% — Евросолидарность;
5,82% — Голос.

Кто проходит в Раду по спискам: пофамильно.

Кроме того, LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.

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Первое заседание парламента IX созыва может состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов. Известно, какие партии и сколько получат денег из государственного бюджета.

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