100% протоколов обработано. Финальные результаты выборов в Раду

Центральная избирательная комиссия обработала 100% электронных протоколов с досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля - спустя два месяца после инаугурации Владимира Зеленского.
Победу с наибольшим в истории страны результатом одержала президентская партия Слуга народа. Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.
43,16% — Слуга народа;
13,05% — ОПЗЖ;
8,18% — Батькивщина;
8,10% — Евросолидарность;
5,82% — Голос.
Кто проходит в Раду по спискам: пофамильно.
Кроме того, LIGA.net составила наглядную интерактивную инфографику по выборам с привязкой к карте Украины.
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Первое заседание парламента IX созыва может состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов. Известно, какие партии и сколько получат денег из государственного бюджета.
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