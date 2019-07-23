Портреты электората топ-5 партий на выборах в Раду: инфографика

День выборов (фото - ЕРА)

На внеочередных парламентских выборах, которые состоялись 21 июля, самый молодой и самый образованный электорат был у партии музыканта Святослава Вакарчука Голоса, а самый старший и наименее образованный - у политических сил Оппозиционная платформа/За життя и Батькивщина. Такое исследование опубликовало аналитическое агентство Info Sapiens.

Цветом обозначены статистически значимые отличия в профиле (выше/ниже). Графа "В/в" на схемах - отказ избирателя от ответа.

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ЦИК должен объявить все результаты не позднее 5 августа. Пока что в Раду проходят пять партий: Слуга народа, ОПЗЖ, Евросолидарность, Батькивщина и Голос. Первое заседание парламента IX созыва должно состояться в течение 30 дней со дня обнародования финальных результатов.

Info Sapiens — украинское исследовательское агентство, зарегистрированное в сентябре 2018 года. Большинство сотрудников являются экс-сотрудниками социологической компании GfK Ukraine.

Это исследование проведено по заказу телеканала 1+1.