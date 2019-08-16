ЦИК сама установит результаты на "проблемном" 210-м округе

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Центральная избирательная комиссия 16 августа досрочно прекратила полномочия окружной комиссии на 210-м округе в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Причиной такого решения стало невыполнение окружной комиссией избирательного законодательства и вчерашнего постановления ЦИК. Им, в частности, окружком обязали рассмотреть вопрос об изменении итогов голосования с учетом решения апелляционного админсуда. А также составить уточненный протокол об итогах голосования в округе и доставить его в ЦИК не позднее полудня 16 августа.

Как следствие, весь состав 210-го окружкома досрочно лишился полномочий. ЦИК определила, что полномочия окружной комиссии по установлению результатов будет выполнять непосредственно она.

Охранять избирательную документацию до формирования новой комиссии ЦИК попросила Нацполицию.