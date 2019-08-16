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ЦИК сама установит результаты на "проблемном" 210-м округе

ЦИК сама установит результаты на "проблемном" 210-м округе - Фото
Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
16.08.2019, 15:36

Полномочия членов ОИК сегодня были досрочно прекращены

Центральная избирательная комиссия 16 августа досрочно прекратила полномочия окружной комиссии на 210-м округе в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Причиной такого решения стало невыполнение окружной комиссией избирательного законодательства и вчерашнего постановления ЦИК. Им, в частности, окружком обязали рассмотреть вопрос об изменении итогов голосования с учетом решения апелляционного админсуда. А также составить уточненный протокол  об итогах голосования  в округе и доставить его в ЦИК не позднее полудня 16 августа.

Как следствие, весь состав 210-го окружкома досрочно лишился полномочий. ЦИК определила, что полномочия окружной комиссии по установлению результатов будет выполнять непосредственно она.

Охранять избирательную документацию до формирования новой комиссии ЦИК попросила Нацполицию.

  • По данным ЦИК, победу на выборах в 210-м округе одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко, набравший 21,23% голосов, его ближайшим соперником стал также самовыдвиженец Борис Приходько.
  • Разница между кандидатами составила всего 98 голосов.
  • Приходько оспаривал результаты выборов в суде, был назначен пересчет голосов.
  • Сегодня на 210-м округе произошли столкновения с применением дымовых шашек.
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