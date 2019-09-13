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Переписки в Раде. "Слуга народа" отчитывается о голосовании: фото

Переписки в Раде. "Слуга народа" отчитывается о голосовании: фото - Фото
Сессионный зал Верховной Рады (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.09.2019, 08:25

Нардеп извинился перед неизвестным собеседником за то, что не проголосовал за нужный законопроект

Журналисты Цензор.нет сфотографировали переписку депутата фракции Слуга народа Олега Семинского, на которой он извиняется за то, что не проголосовал за законопроект 1031. Фото было опубликовано в материале на Цензор.нет.

Несмотря на попытки нардепа закрыть экран смартфона листом бумаги переписка все равно попала в сеть:

-1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский, - написал собеседник.

- Простите, не добежал 2 секунды, - ответил нардеп.

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Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Вчера новая Рада, в которой партия Слуга народа имеет монобольшинство, впервые не набрала 226 голосов и провалила законопроект.

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верховная рада Слуга народа фото голосование переписка кнопкодав Олег Семинский монобольшинство
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