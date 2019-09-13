Переписки в Раде. "Слуга народа" отчитывается о голосовании: фото

Журналисты Цензор.нет сфотографировали переписку депутата фракции Слуга народа Олега Семинского, на которой он извиняется за то, что не проголосовал за законопроект 1031. Фото было опубликовано в материале на Цензор.нет.
Несмотря на попытки нардепа закрыть экран смартфона листом бумаги переписка все равно попала в сеть:
-1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский, - написал собеседник.
- Простите, не добежал 2 секунды, - ответил нардеп.
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Фото: Цензор.нет
Фото: Цензор.нет
Вчера новая Рада, в которой партия Слуга народа имеет монобольшинство, впервые не набрала 226 голосов и провалила законопроект.
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