Переписки в Раде. "Слуга народа" отчитывается о голосовании: фото

Сессионный зал Верховной Рады (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Журналисты Цензор.нет сфотографировали переписку депутата фракции Слуга народа Олега Семинского, на которой он извиняется за то, что не проголосовал за законопроект 1031. Фото было опубликовано в материале на Цензор.нет.

Несмотря на попытки нардепа закрыть экран смартфона листом бумаги переписка все равно попала в сеть:

-1031П (проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины) - за основу. Не голосовали: Семинский, - написал собеседник.

- Простите, не добежал 2 секунды, - ответил нардеп.

Читайте также: Арахамия о реакции Зеленского на кнопкодавов: Без мата - не было

Фото: Цензор.нет

Фото: Цензор.нет

Вчера новая Рада, в которой партия Слуга народа имеет монобольшинство, впервые не набрала 226 голосов и провалила законопроект.

Читайте также: "Мы еще встретимся". ЧЕСНО обвинило в угрозах депутата-кнопкодава