"Слуги народа" научились скрывать переписки от объективов: фото

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Журналистка Варвара Квитка опубликовала в Facebook коллаж фото, на котором видно, что депутаты от Слуги народа начали скрывать свои переписки от объективов фотокорреспондентов.

Теперь народные избранники прикрывают экраны смартфонов документами, либо же стараются спрятать их под стол.

Фото: Varvara Kvitka/Facebook

На фото запечатлены депутаты от фракции Слуга народа: Ирина Венедиктова, Лада Булах, Александр Аликсийчук, Олег Семинский, Богдан Торохтий, Игорь Васильев и Вячеслав Медяник. Квитка уверяет, что нардепы были запечатлены во время пленарного заседания Рады 3 сентября.

Фото депутатов других фракций журналистка не опубликовала.

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