Второй депутат от Слуги народа попался на кнопкодавстве: видео

Движение ЧЕСНО зафиксировало еще одно неперсональное голосование в Верховной Раде. За коллегу справа проголосовала сегодня депутат от Слуги народа Елена Копанчук, сообщает ЧЕСНО.

По данным движения, Копанчук проголосовала за своего однопартийца Вячеслава Рублева во время голосования за законопроект о строительных нормах (№1052).

Согласно информации на сайте Рады, оба депутата проголосовали "за".

Руководитель адвокатского объединения Копанчук и партнеры Елена Копанчук попала в парламент, победив в округе №189 в Хмельницкой области.

Рублев победил в округе №20 на Волыни. В прошлом он - глава фракции партии УКРОП в Волынском областном совете. Советник бывшего председателя облсовета Игоря Палицы – близкого соратника олигарха Игоря Коломойского. Палица также прошел в Раду, но как самовыдвиженец, сейчас он внефракционный.

Сегодня ЧЕСНО также написало о неперсональном голосовании 5 сентября депутата от Слуги народа Сергея Литвиненко.

Незадолго до этого Спикер парламента Дмитрий Разумков осудил такие действия и выразил надежду, что после принятия необходимых законов, никто не сможет кнопкодавить.