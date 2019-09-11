Чесно выявило кнопкодава в Слуге народа: видео

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В тот же день депутат Литвиненко написал в Facebook, что Слуга народа введет лишение мандата за кнопкодавство.

Общественное движение Чесно поймало еще одного депутата на неперсональном голосовании. Им оказался депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко, говорят в Чесно.

Факт имел место 3 сентября, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ).

Мажоритарщик из округа №156 в Ровенской области голосовал, вероятнее всего, за коллегу по фракции Александра Скичко (округ №197, Черкасская область).

Место, на котором голосовал Литвиненко, официально закреплено за Скичко, однако есть вероятность, что в слоте его пульта могла находиться карта другого депутата, отметили в движении.

Чесно обратило внимание также на то, что в тот же день, 3 сентября, после кнопкодавства Литвиненко написал в Facebook, что Слуга народа введет лишение мандата за кнопкодавство.

Вчера Чесно поймало на неперсональном голосовании мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

Спикер парламента Дмитрий Разумков осудил такие действия и выразил надежду, что после принятия необходимых законов, никто не сможет кнопкодавить.

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Теги: Слуга народа, кнопкодавство, Александр Скичко, Сергей Литвиненко
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