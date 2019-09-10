"Маленький грех". В новой Раде пойман первый кнопкодав: видео

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В комментарии СМИ депутат Александр Ковалев сначала пытался отрицать факт кнопкодавства

Общественное движение Чесно поймало на неперсональном голосовании мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области Александра Ковалева.

По данным движения, Ковалев нажал кнопку на месте другого внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова во время голосования за президентский законопроект об импичменте.

В комментарии Ковалев сначала пытался отрицать факт кнопкодавства, но, просмотрев видео, признал, что нарушил Конституцию.

"[Отношусь к кнопкодавству] очень негативно... Там видно, что я кнопку нажал? Плохо, очень ужасно... Если взять систему взвешивания грехов, что нарушено за какие-то периоды, то пусть это будет самый-самый маленький грех, потому что уже нарушено больше... Если уж бороться за Конституцию, то давайте с большего бороться, а кнопка... ", - заявил депутат.

Депутат Ефимов, вместо которого нажал кнопку Ковалев, прокомментировал это так: "Магия была в том, что я залез под ручку и нажимал на кнопку... Я был под столом и нажимал на кнопку. Отстаньте от меня, пожалуйста".

Ковалев на выборах одержал победу в 220 голосов (33%) на двух участках в прифронтовом поселке Зайцево Бахмутского района. Чесно пишет, что он прибегал к "явному "гречкосейству".

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Теги: голосование, максим ефимов, кнопкодавство, Александр Ковалев
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