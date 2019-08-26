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В Слуге народа анонсировали новую систему голосования в Раде

В Слуге народа анонсировали новую систему голосования в Раде - Фото
Руслан Стефанчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.08.2019, 12:29

Руслан Стефанчук ожидает, что новая система Рада-4 заработает после парламентских зимних каникул

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук сообщил, что в парламенте может появиться новая система голосования Рада-4. Об этом он рассказал в эфире телеканала Наш.

По словам политика, новая система, в отличие от сенсорной кнопки системы Рада-3, будет реагировать не на тепло руки депутата, а на его отпечаток пальца.

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"Сегодня мы уже поднимаем вопрос о системе Рада-4. Рада-3 – это просто сенсорная кнопка, то есть реакция на тепло. Когда же мы говорим о Раде-4, то это реакция на отпечаток пальца депутата", - объяснил Стефанчук.

Политик сообщил, что сейчас ведутся переговоры с Институтом прикладной математики и механики НАН Украины, который должен обеспечить техническую составляющую вопроса. Также проводятся консультации с юристами о внесении соответствующих изменений в регламент Верховной Рады.

Стефанчук выразил надежду, что новая система будет готова к эксплуатации после зимних каникул депутатов.

"Я думаю, где-то в течение полугода (система Рада-4 будет введена в эксплуатацию – ред.). Это не от нас зависит - это вопрос технический. Систему надо разработать, сертифицировать и внедрить в Верховную Раду. Очень надеюсь и заранее не говорю, но думаю, что после зимних каникул мы сможем перейти на совершенно новую систему голосования", - подытожил политик.

Стефанчук надеется, что новая система поможет в борьбе с кнопкодавством. Пока же она не заработала, политик предлагает привлекать кнопкодавов к уголовной ответственности.

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