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Каждая оппозиционная сила может получить по комитету - Стефанчук

Каждая оппозиционная сила может получить по комитету - Стефанчук - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.08.2019, 12:36

Представитель президента в Верховной Раде заявил, что сейчас обсуждается два варианта будущего руководства над комитетами

Представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук заявил, что каждая оппозиционная сила, которая заявила о своем желании возглавить комитет, может получить руководство. Об этом он рассказал журналистам перед заседанием подготовительной группы Верховной Рады.

ейчас проговаривается два варианта: 21 - наш (комитет - ред.), два - отдаем. Сегодня, в принципе, я думаю, что мы можем выйти на формулу, что каждая из оппозиционных сил, которая заявила о своем желании возглавить комитет, кроме, конечно, Голоса, потому что он сразу сказал, что он не берется за возглавление ни одного комитета", - заявил Стефанчук.

"Мы можем рассмотреть вопрос, чтобы каждая из оппозиционных сил получила руководство в каком-то комитете. Я думаю, что это также будет честно и справедливо, но к чему это приведет, посмотрим в дальнейшей дискуссии, потому что некоторые политические силы говорят: "Нам или три-четыре комитета, или мы вообще не будем принимать участие". Это не подход, нам не нужно диктовать условия. Мы будем исходить из требований закона о комитете", - подытожил нардеп. 

Также Стефанчук заявил, что сегодня подготовительная группа утвердит список лиц, которые будут избираться на должность спикера и вице-спикеров Верховной Рады. По его словам, кандидата на вице-спикера предложила партия Батькивщина и группа нефракционных депутатов. 

От Батькивщины, по словам Стефанчука, кандидатом является Елена Кондратюк. 

На заседании подготовительной группы избранный от Батькивщины депутат Андрей Кожемякин заявил, что их партия снимает кандидатуру Елены Кондратюк. По его словам, кандидатуру отозвали после "консультаций с коллегами".

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андрей кожемякин Руслан Стефанчук
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