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Разумков назвал кандидатуры спикера и первого вице-спикера Рады

Разумков назвал кандидатуры спикера и первого вице-спикера Рады - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.08.2019, 14:42

По мнению главы партии Слуга народа, партия предложит на эти посты его самого и представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что, скорее всего, именно его кандидатура будет предложена партией на пост спикера Верховной Рады. Об этом он сообщил журналистам после окончания заседания подготовительной депутатской группы.

Также он подтвердил, что кандидатом на пост первого вице-спикера, скорее всего, станет представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос, как Стефанчук будет совмещать должности, Разумков ответил: "насколько я помню, требуется посмотреть более детально, одно другому не противоречит".

Разумков отказался отвечать, какие из партий, не вошедших в большинство, отказались выдвигать кандидатуры на пост вице-спикера.

Руководящие должности в комитетах, по словам Разумкова, фракции меньшинства получат "согласно пропорциональному принципу". Он также пообещал, что в составе руководства регламентного комитета будут представители не из фракции "Слуга народа".

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верховная рада Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук
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