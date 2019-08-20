Разумков назвал кандидатуры спикера и первого вице-спикера Рады

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что, скорее всего, именно его кандидатура будет предложена партией на пост спикера Верховной Рады. Об этом он сообщил журналистам после окончания заседания подготовительной депутатской группы.

Также он подтвердил, что кандидатом на пост первого вице-спикера, скорее всего, станет представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос, как Стефанчук будет совмещать должности, Разумков ответил: "насколько я помню, требуется посмотреть более детально, одно другому не противоречит".

Разумков отказался отвечать, какие из партий, не вошедших в большинство, отказались выдвигать кандидатуры на пост вице-спикера.

Руководящие должности в комитетах, по словам Разумкова, фракции меньшинства получат "согласно пропорциональному принципу". Он также пообещал, что в составе руководства регламентного комитета будут представители не из фракции "Слуга народа".

7 августа были опубликованы официальные списки избранных народных депутатов Верховной Рады.

15 августа подготовительная депутатская группа согласовала список комитетов Верховной Рады.

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