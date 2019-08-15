Новые депутаты решили сократить комитеты Рады: какие останутся

Заседание подготовительной депутатской группы (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Новоизбранные депутаты договорились сократить количество комитетов Верховной Рады с существующих 27 до 23-х и упразднить специальную комиссию по вопросам приватизации. Такое решение было принято сегодня на заседании подготовительной депутатской группы, передает LIGA.net.

Комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью объединили с комитетом по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики объединен с комитетом по вопросам финансовой политики и банковской деятельности.

Нет ранее существовашего комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства.

Нет комитета по вопросам экономической политики.

Комитет по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы стал комитетом по вопросам экологической политики и природопользования.

Дмитрий Разумков подчеркнул, что это решение Верховная Рада должна утвердить голосованием в зале.

Согласованный на заседании подгруппы список зачитал ее координатор Руслан Стефанчук:

- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

- Комитет по вопросам бюджета;

- Комитет по вопросам экономического развития;

- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики;

- Комитет по вопросам молодежи и спорта;

- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций;

- Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

- Комитет по вопросам цифровой трансформации;

- Комитет по вопросам правовой политики;

- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики;

- Комитет по вопросам антикоррупционной политики;

- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности;

- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг;

- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры;

- Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

- Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки;

- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования;

- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования;

- Комитет по вопросам свободы слова;

- Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады;

- Комитет по вопросам внешнеполитической политики и межпарламентского сотрудничества;

- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским союзом;

- Комитет по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов.

Основная дискуссия развернулась вокруг последнего комитета - представители партии Европейская солидарность выступали против ликвидации отдельного комитета по вопросам ветеранов и лиц с инвалидностью и объединения с вопросами соцполитики. За компромисс по этому комитету высказывались также в Батькивщине и самовыдвиженцы. Голосов не хватило, и название комитета осталось в первоначальной редакции, однако депутаты договорились обсудить его еще раз в подгруппе.

Предложение вернуть вопросы информационной политики в комитет по свободе слова большинство также не поддержало.

Читайте также: Слуга народа может упразднить министерство по делам ветеранов