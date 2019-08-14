Порошенко о сокращении комитета в Раде: Выстрел в спину армии

Пятый президент Петр Порошенко выступил с критикой возможного сокращения в Верховной Раде Комитета по делам ветеранов. Об этом он говорит на своей странице в Facebook.
"Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг для сворачивания государственной политики по отношению к защитникам", - заявил Порошенко.
Пятый президент опасается, что сокращение комитета может привести к ликвидации Министерства по делам ветеранов. Он подчеркнул, что такие министерства есть во многих странах, которые участвуют в вооруженных конфликтах.
Порошенко высказал пожелание к проходящему сегодня заседанию подготовительной депутатской группы в Верховной Раде: "Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное решение". На заседании должны быть рассмотрены вопросы количества комететов и предметов их ведения.
Читайте также: #ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада