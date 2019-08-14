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Порошенко о сокращении комитета в Раде: Выстрел в спину армии

Порошенко о сокращении комитета в Раде: Выстрел в спину армии - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)
14.08.2019, 11:26

Пятый президент опасается, что сокращение Комитета по делам ветеранов приведет к сворачиванию государственной поддержки их и их семей

Пятый президент Петр Порошенко выступил с критикой возможного сокращения в Верховной Раде Комитета по делам ветеранов. Об этом он говорит на своей странице в Facebook.

"Сокращение Комитета по делам ветеранов - это еще один выстрел в спину армии. Первый шаг для сворачивания государственной политики по отношению к защитникам", - заявил Порошенко.

Пятый президент опасается, что сокращение комитета может привести к ликвидации Министерства по делам ветеранов. Он подчеркнул, что такие министерства есть во многих странах, которые участвуют в вооруженных конфликтах. 

Порошенко высказал пожелание к проходящему сегодня заседанию подготовительной депутатской группы в Верховной Раде: "Надеюсь, что сегодня у новоизбранных депутатов хватит здравого смысла принять правильное решение". На заседании должны быть рассмотрены вопросы количества комететов и предметов их ведения.

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