В Верховной Раде могут упразднить семь комитетов

Верховная Рада (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кандидаты в депутаты от партии Слуга народа получили список комитетов Верховной Рады, чтобы они могли указать, в каком комитете собираются работать. Об этом сообщил theБабель источник в партии.

Если этот список соответствует планам партии, то в Верховной Раде не будет семи действующих комитетов:

- европейской интеграции;

- культуры и духовности;

- прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений;

- промышленной политики и предпринимательства;

- по делам ветеранов и лиц с инвалидностью;

- финансовой политики и банковской деятельности;

- специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

Появится новый комитет "по интеграции", theБабель предполагает, что речь идет о реинтеграции оккупированных территорий.

Некоторые комитеты будут объединены: так, комитет по вопросам инфраструктуры заменит комитет строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и комитет транспорта. Комитет налоговой и таможенной политики объединится с комитетом бюджета и будет называться комитетом по вопросам таможенной, налоговой и бюджетной политики.

Многие комитеты будут переименованы: комитет по вопросам здравоохранения станет комитетом по вопросам медицины; комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений - комитетом аграрной политики; комитет государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления - комитетом децентрализации и регионального развития; комитет экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы - комитетом по вопросам экологии; комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции - комитетом антикоррупционной реформы; семьи, молодежной политики, спорта и туризма - гуманитарной политики, молодежи и спорта; топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности - энергетики и тарифов; информатизации и связи - диджитализации и IT.

Сохранит свое название комитет по вопросам экономической политики.

Ранее сообщалось, что будущие кандидаты от Слуги народа начали обучение на тренинге в Трускавце.

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