В Раде проходит первое заседание новоизбранных депутатов: онлайн

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В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах

В здании Верховной Рады проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов. Прямую трансляцию заседания ведет телеканал 112 Украина.

В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:

Слуга народа - 17 человек;

Оппозиционная платформа - За життя - три человека;

Батькивщина - два человека;

Европейская солидарность - два человека;

Голос - один.

Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.

Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життяБатькивщина Юлии ТимошенкоЕвропейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

С учетом выборов по общегосударственному многомандатному округу и 199 одномандатным округам, места в Верховной Раде IX созыва распределятся так:

Слуга народа - 254
Оппозиционная платформа - За життя - 43
Батькивщина - 26
Европейская солидарность - 25
Голос - 20
Оппозиционный блок - 6
Свобода - 1
Самопомощь - 1
Единый центр - 1
Белая Церковь вместе - 1 
Самовыдвиженцы - 46

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Теги: верховная рада, Слуга народа, депутаты
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