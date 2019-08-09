В Раде проходит первое заседание новоизбранных депутатов: онлайн

В здании Верховной Рады проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов. Прямую трансляцию заседания ведет телеканал 112 Украина.

В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:

Слуга народа - 17 человек;

Оппозиционная платформа - За життя - три человека;

Батькивщина - два человека;

Европейская солидарность - два человека;

Голос - один.

Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.

Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.

С учетом выборов по общегосударственному многомандатному округу и 199 одномандатным округам, места в Верховной Раде IX созыва распределятся так:

Слуга народа - 254

Оппозиционная платформа - За життя - 43

Батькивщина - 26

Европейская солидарность - 25

Голос - 20

Оппозиционный блок - 6

Свобода - 1

Самопомощь - 1

Единый центр - 1

Белая Церковь вместе - 1

Самовыдвиженцы - 46