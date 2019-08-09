В Раде проходит первое заседание новоизбранных депутатов: онлайн

В здании Верховной Рады проходит первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных депутатов. Прямую трансляцию заседания ведет телеканал 112 Украина.
В подготовительную группу делегированы представители партий, преодолевших пятипроцентный барьер на внеочередных выборах, а именно:
Слуга народа - 17 человек;
Оппозиционная платформа - За життя - три человека;
Батькивщина - два человека;
Европейская солидарность - два человека;
Голос - один.
Впервые в истории Украины в парламенте будет однопартийное большинство: президентская партия Слуга народа получила более 226 депутатских мандатов.
Кроме нее, в Верховную Раду девятого созыва проходят еще четыре партии - пророссийская Оппозиционная платформа/За життя, Батькивщина Юлии Тимошенко, Европейская Солидарность пятого президента Петра Порошенко, а также Голос музыканта Святослава Вакарчука.
С учетом выборов по общегосударственному многомандатному округу и 199 одномандатным округам, места в Верховной Раде IX созыва распределятся так:
Слуга народа - 254
Оппозиционная платформа - За життя - 43
Батькивщина - 26
Европейская солидарность - 25
Голос - 20
Оппозиционный блок - 6
Свобода - 1
Самопомощь - 1
Единый центр - 1
Белая Церковь вместе - 1
Самовыдвиженцы - 46