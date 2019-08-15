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Слуга народа: Не нужно пиариться на ветеранской теме

Слуга народа: Не нужно пиариться на ветеранской теме - Фото
Галина Третьякова (Фото: Галина Третьякова/Facebook)
15.08.2019, 09:55

Будущий нардеп Галина Третьякова рассказала, как в партии видят госполитику в отношении ветеранов

Стратегия партии Слуга народа по вопросу о поддержке ветеранов будет заключаться в принятии профильного закона и создании агентства по льготам, рассказала в Facebook Галина Третьякова, вероятный глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики.

"Мы будем лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств", - заявила она.

Третьякова анонсировала принятие закона, который четко регламентирует льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме этого, в команде президента Владимира Зеленского собираются создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам. В это агентство предполагается набирать специалистов и из числа ветеранов.

Третьякова критически оценила существующую политику по социальным вопросам: "Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное эго политиков".

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верховная рада ветераны ато Галина Третьякова
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