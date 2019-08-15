Слуга народа: Не нужно пиариться на ветеранской теме

Галина Третьякова (Фото: Галина Третьякова/Facebook)

Стратегия партии Слуга народа по вопросу о поддержке ветеранов будет заключаться в принятии профильного закона и создании агентства по льготам, рассказала в Facebook Галина Третьякова, вероятный глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики.

"Мы будем лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств", - заявила она.

Третьякова анонсировала принятие закона, который четко регламентирует льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме этого, в команде президента Владимира Зеленского собираются создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам. В это агентство предполагается набирать специалистов и из числа ветеранов.

Третьякова критически оценила существующую политику по социальным вопросам: "Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное эго политиков".

14 августа пятый президент Петр Порошенко заявил, что сокращение Комитета по делам ветеранов приведет к сворачиванию государственной поддержки их и их семей.

22 марта 2018 года правительство создало Министерство по делам ветеранов АТО.

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