Слуга народа: Не нужно пиариться на ветеранской теме

Стратегия партии Слуга народа по вопросу о поддержке ветеранов будет заключаться в принятии профильного закона и создании агентства по льготам, рассказала в Facebook Галина Третьякова, вероятный глава комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики.
"Мы будем лоббировать права ветеранов, но для этого не нужно плодить бюрократию в виде комитетов или целых министерств", - заявила она.
Третьякова анонсировала принятие закона, который четко регламентирует льготы и категории всех ветеранов, кроме ветеранов труда. Кроме этого, в команде президента Владимира Зеленского собираются создать агентство, которое будет координировать предоставление льгот, в том числе ветеранам. В это агентство предполагается набирать специалистов и из числа ветеранов.
Третьякова критически оценила существующую политику по социальным вопросам: "Не нужно создавать дополнительные кормушки для чиновников или механизмы удовлетворения политических амбиций депутатов. Не нужно пиариться на ветеранской теме, лелея чрезмерное эго политиков".
Читайте также: #ВластьЭтоМы. Зеленский сорвал джекпот: какой будет новая Рада