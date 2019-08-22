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"60% забираем, остальное делите сами": Стефанчук о комитетах Рады

"60% забираем, остальное делите сами": Стефанчук о комитетах Рады - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 12:59

Распределять руководство в комитетах будут по партийным квотам

Представитель президента в парламенте, нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук рассказал, как будет распределяться руководство в комитетах новой Рады. Об этом он сообщил журналистам возле здания парламента.

Стефанчук отметил, что его партия уже завершила распределение по комитетам, руководство которыми будет у Слуги народа. Он пояснил: в каждом комитете есть пять руководящих должностей. Их также распределят согласно квотам.

"Мы начали эту дискуссию, она еще более сложна, чем вхождение в комитеты. Каждый себя видит на должности как минимум первого руководителя, заместителя, поэтому мы решили проще. Мы свои 60% квоты забираем, а вы берите и делитесь сами. Если не можете  найти общий язык. Мы будем идти таким путем", - заявил представитель пропрезидентской партии.

Он уточнил, что Слуга народа планирует руководить в 21 комитете, там же планирует и поставить своих нардепов заместителями. "А по другим  (должностям, - ред.) - первый зам и секретарь - мы готовы передать на решение нашим коллегам", - добавил он.

Депутат также сказал, что для руководства оппозиции СН хочет отдать два или три комитета.

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верховная рада комитеты Слуга народа Руслан Стефанчук квоты
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