Стефанчук объяснил, как "оптимизировали" комитеты Рады

Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Оптимизацию количества профильных комитетов Верховной Рады делали, учитывая эффективность предварительной работы комитетов. Об этом на брифинге отметил координатор подготовительной депутатской группы, будущий народный депутат от партии Слуга народа Руслан Стефанчук.

"В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистической таблице, и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие - нет. После этого мы занялись вопросами оптимизации", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что подход был изменен "по направлениям, которые необходимо развивать", а не ради "трудоустройства депутатов".

"Мы предложили такую ​​матрицу на основании классификационного деления на отрасли. Не на людей, а на отрасли", - отметил Стефанчук.

При этом он отметил, что ничего важного не сократили, а просто сгруппировали.

"Я глубоко убежден, что комитет является одной из (но не самой эффективной) форм сотрудничества. И поэтому мы готовы предложить в рамках парламента формирование групп, формирование других направлений, где гораздо быстрее будет идея от общества доходить до конкретной реализации", - добавил Стефанчук.

Сегодня новоизбранные депутаты договорились сократить количество комитетов Верховной Рады с существующих 27 до 23-х и упразднить специальную комиссию по вопросам приватизации.

В частности, комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью объединили с комитетом по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения.

14 августа пятый президент Петр Порошенко выступил с критикой возможного сокращения в Верховной Раде комитета по делам ветеранов. Он назвал это "выстрелом в спину армии".

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