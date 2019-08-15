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Стефанчук объяснил, как "оптимизировали" комитеты Рады

Стефанчук объяснил, как "оптимизировали" комитеты Рады - Фото
Руслан Стефанчук (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
15.08.2019, 20:28

Координатор подготовительной депутатской группы считает, что группы эффективнее комитетов

Оптимизацию количества профильных комитетов Верховной Рады делали, учитывая эффективность предварительной работы комитетов. Об этом на брифинге отметил координатор подготовительной депутатской группы, будущий народный депутат от партии Слуга народа Руслан Стефанчук.

"В первую очередь мы взяли эффективность работы комитетов, которая изложена в статистической таблице, и посмотрели, какие действительно были эффективны, а какие - нет. После этого мы занялись вопросами оптимизации", - заявил Стефанчук.

Он отметил, что подход был изменен "по направлениям, которые необходимо развивать", а не ради "трудоустройства депутатов".

"Мы предложили такую ​​матрицу на основании классификационного деления на отрасли. Не на людей, а на отрасли", - отметил Стефанчук.

При этом он отметил, что ничего важного не сократили, а просто сгруппировали.

"Я глубоко убежден, что комитет является одной из (но не самой эффективной) форм сотрудничества. И поэтому мы готовы предложить в рамках парламента формирование групп, формирование других направлений, где гораздо быстрее будет идея от общества доходить до конкретной реализации", - добавил Стефанчук.

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верховная рада комитет Руслан Стефанчук
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