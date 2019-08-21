Слуга народа хочет большинство во всех комитетах Рады: фото

Заседание подготовительной депутатской группы (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа предлагает сформировать комитеты Верховной Рады "по пропорциональному принципу". Это следует из заявления главы партии Дмитрия Разумкова и таблицы с возможным распределением представителей фракций в комитетах, которую опубликовала в Facebook вице-премьер-министр и депутат от Европейской солидарности Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В случае, если предложение СН будет принято, фракция президентской партии получит большинство во всех комитетах Верховной Рады:

Климпуш-Цинцадзе осудила слишком маленькое, по ее мнению, количество депутатов в комитете по Евроинтеграции. Ее соратница по партии, министр по делам ветеранов Ирина Фриз также высказала недовольство предложенным пропорциональным принципом и обвинила СН в попытке "обнулить парламентаризм".

В комментариях к посту Климпуш-Цинцадзе депутат от СН Богдан Яременко раскритиковал публикацию фотографии проекта: "Нет никаких оснований выносить публичные вердикты и сливать в соцсети переговорные позиции до окончания переговоров", - заявил он.

Вчера, 20 августа, после заседания подготовительной депутатской группы, Разумков сказал, что партии, не вошедшие в большинство, получат представительство в комитетах "по пропорциональному принципу".

Читайте также: Как попасть в Раду в обход олигархов: восемь лайфхаков от депутатов