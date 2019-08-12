"Большой брат" в Верховной Раде: как это будет работать

Давид Арахамия (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

О том, как будет работать "Большой брат", система мониторинга голосований депутатов, рассказал в интервью TheБабель Давид Арахамия, вероятный глава фракции Слуга народа в Верховной Раде.

Система предназначена для того, чтобы выявлять возможные случаи политической коррупции. Она будет анализировать открытые данные с сайта Верховной Рады о том, как голосуют депутаты за каждый законопроект. Цель "Большого брата" - обнаруживать аномалии в голосованиях. Ему потребуется от четырех до шести месяцев, чтобы научиться точно выявлять необычное поведение депутатов.

При этом "Большой брат" не будет принимать никаких решений, а только сообщать об аномалиях. Исследовать причины аномалий должны люди. Арахамия утверждает, что это будут общедоступные данные, и подобный анализ сможет провести кто угодно.

В случае, если подозрения в коррупции подтвердятся, Арахамия обещает проводить с такими депутатами "воспитательные беседы", а при наличии существенных доказательств - подавать жалобы в правоохранительные органы, а так же информировать журналистов и общественность.

По словам Арахамии, разработчики системы - активисты, изучающие возможности искусственного интеллекта для борьбы с коррупцией. Они пожелали остаться анонимными, чтобы на них не пытались повлиять и получить доступ программе, сделав ее уязвимой.

Также Арахамия рассказал, что против кнопкодавства в Верховной Раде поможет сенсорная кнопка, работающая по отпечатку пальца. Однако ей не пользуются уже восемь лет, так как "не хватает каких-то бумаг". Подтвердил он и намерения фракции ввести за кнопкодавство уголовную ответственность.

Сегодня в Слуге народа объяснили, почему сделают Арахамию главой фракции.

5 августа сообщалось, что партия Слуга народа планирует запустить в Верховной Раде систему искуственного интеллекта "Большой брат".

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