Разумков объяснил, как можно побороть кнопкодавство в Раде

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Для предотвращения "кнопкодавства" в парламенте необходимо ввести систему голосования по отпечаткам пальцев. Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

"К сожалению, это не такой быстрый процесс. Нам бы хотелось, чтобы это было уже", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, что мешает уже сейчас ввести голосования по отпечаткам пальцев, Разумков сказал: "Надо установить "Раду-4"... Сейчас шла речь только о сенсорной кнопке, но она не сертифицирована. Мы об этом говорили. Она не предусмотрена Регламентом, на нее не дает гарантию учреждение, которое ее имплементировало. И фактически она уже 11 лет находится в спящем режиме".

Он отметил, что во время первого заседания парламента IX созыва в сессионном зале определенное напряжение. "Я вам честно скажу, даже у меня не сработала кнопка ... Зеленая кнопка. Но если бы их было две, то я не уверен, что были бы такие результаты голосования", - сказал Разумков.

"Для того, чтобы действительно отойти от "кнопкодавства" и забыть о такой позорной практике, надо, чтобы это была не только сенсорная кнопка, а чтобы это была именно кнопка, которая будет фиксировать индивидуальность того или иного народного депутата. А это отпечаток пальца - я думаю, что было бы неплохо. Сейчас почти в каждом смартфоне есть такая функция. Будем надеяться, что в ближайшее время она появится и в Верховной Раде", - подчеркнул он.

Разумков уточнил, что не может пока назвать конкретные сроки перехода на систему голосования по отпечаткам пальцев. "Я буду пытаться, чтобы это было сделано как можно быстрее", - подчеркнул Разумков.



29 августа председателем Верховной Рады IX созыва был избран глава партии Слуга народа Разумков.

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