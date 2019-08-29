Верховная Рада избрала спикера

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председателем Верховной Рады IX созыва избран глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

За его кандидатуру проголосовали 382 депутата.

Распределение голосов по фракциям:

- ОПЗЖ: 41 за;

- СН: 249 за;

- ЕС: 0 за, 25 против;

- Батькивщина: 24 за;

- Голос: 17 за;

- За будущее: 21 за;

- Внефракционные: 30 за, 1 против.

Разумков родился 8 октября 1983 года, имеет два высших образования, по специальностям "международные экономические отношения" и "правоведение". Разумков был одним из главных политических консультантов в предвыборной кампании 2019 года президента Владимира Зеленского, был избран главой президентской партии Слуга народа.

его кандидатура будет предложена партией СН на пост спикера Верховной Рады 20 августа Разумков рассказал, что

18 августа Разумков назвал зарплату спикера Рады.

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