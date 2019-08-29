Верховная Рада избрала спикера

Председателем Верховной Рады IX созыва избран глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.
За его кандидатуру проголосовали 382 депутата.
Распределение голосов по фракциям:
- ОПЗЖ: 41 за;
- СН: 249 за;
- ЕС: 0 за, 25 против;
- Батькивщина: 24 за;
- Голос: 17 за;
- За будущее: 21 за;
- Внефракционные: 30 за, 1 против.
Разумков родился 8 октября 1983 года, имеет два высших образования, по специальностям "международные экономические отношения" и "правоведение". Разумков был одним из главных политических консультантов в предвыборной кампании 2019 года президента Владимира Зеленского, был избран главой президентской партии Слуга народа.
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