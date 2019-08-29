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Верховная Рада избрала спикера

Верховная Рада избрала спикера - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.08.2019, 15:32

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков избран председателем Верховной Рады

Председателем Верховной Рады IX созыва избран глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

За его кандидатуру проголосовали 382 депутата.

Распределение голосов по фракциям:

- ОПЗЖ: 41 за;
- СН: 249 за;
- ЕС: 0 за, 25 против;
- Батькивщина: 24 за;
- Голос: 17 за;
- За будущее: 21 за;
- Внефракционные: 30 за, 1 против.

Разумков родился 8 октября 1983 года, имеет два высших образования, по специальностям "международные экономические отношения" и "правоведение". Разумков был одним из главных политических консультантов в предвыборной кампании 2019 года президента Владимира Зеленского, был избран главой президентской партии Слуга народа.

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Дмитрий Разумков спикер верховной рады
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