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Разумков назвал зарплату спикера Рады

Разумков назвал зарплату спикера Рады - Фото
Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
18.08.2019, 15:10

Глава партии Слуга народа отметил, что "сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса"

Зарплата Дмитрия Разумкова, в случае если он займет должность спикера Верховной Рады, будет составлять около 50 000 грн. Об этом он сказал в интервью НВ.

Отвечая на вопрос, какой будет зарплата спикера, интересовался ли он, Разумков сказал: "Не интересовался, но примерно знаю, что где‑то под 50 000 грн, и мне достаточно, я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса".

По его словам, пока у партии Слуга народа нет приоритетных законопроектов.

"У нас нет приоритетных законопроектов, сейчас в стране такая ситуация, что любой сектор является приоритетным", - отметил Разумков.

  • 21 июля 2019 года Разумков не исключил, что он может занять пост спикера Верховной Рады.

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Слуга народа зарплата спикер Дмитрий Разумков
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