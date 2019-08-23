Разумков: Сенсорные кнопки в Раде уже технически устарели

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сенсорные кнопки для голосования в Раде, которые так и не были применены на практике, уже технически устарели. Об этом сегодня на брифинге заявил глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков, комментируя возможность ввести сенсорную кнопку для голосования.

Система сенсорной кнопки, по информации Разумкова, до сих пор не сертифицирована.

"Насколько мне известно, там есть вопросы, связанные с гарантийным сроком использования. Потому что она была - теоретически - введена 11 или 12 лет назад, и я не уверен, что эта система отвечает всем тем вызовам, которые будут стоять перед Верховной Радой Украины", - сказал он.

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Еще одним препятствием является то, что использование сенсорной кнопки не предусмотрено регламентом Рады, добавил он.

Нардеп от Слуги народа Руслан Стефанчук добавил, что система голосования Рада-3 технически исчерпала свой ресурс в 2008 году.

По его словам, в числе первых вопросов новоизбранные депутаты займутся идентификацией голосования.

"Но это не вопрос сенсорной кнопки. Сенсорная кнопка - это вещь, которая реагирует просто на тепло человека. Мы будем решать вопрос введения Рада-4, но для этого нужно поставить техническое задание и выписать процедуру в регламенте парламента", - сказал он.

Разумков также добавил, что Слуга народа выступает против кнопкозавства и предлагает изменения в законы, "которые бы очень сурово карали народных депутатов... даже вплоть до уголовной ответственности, или большой штраф".

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