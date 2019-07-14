Кнопкодавство: Парубий рассказал о новом средстве борьбы

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Верховной Раде в ближайшее время планируют запустить в работу специальную "сенсорную кнопку", которая не позволит народным депутатам голосовать за своих коллег. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий в эфире 5 канала.

По его словам, аппарату Верховной Рады уже поручили решить все технические вопросы для этого.

"И я надеюсь, что аппарат найдет все необходимые механизмы, в тот период, когда не будет сессии - между 11 июля и первым заседанием нового созыва - чтобы этот период был максимально использован, чтобы в зале сделать переоборудование", - сказал Парубий.

Спикер парламента выразил надежду, что до конца этой каденции сенсорная кнопка и персональное голосование будут введены, и добавил, что даст соответствующее распоряжение.

21 июня президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект N10394 о личном голосовании депутатов - против кнопкодавов.