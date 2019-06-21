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21.06.2019, 14:30

Зеленский зарегистрировал в Раде закон о "кнопкодавстве"

Зеленский зарегистрировал в Раде закон о "кнопкодавстве" - Фото
Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

В парламенте зарегистрирован президентский законопроект N10394 о личном голосовании депутатов

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде закон N10394 о личном голосовании депутатов.

Законопроект зарегистрирован как неотложный. Текст документа на сайте парламента пока отсутствует.

Последний этап прохождения проекта закона - передан на рассмотрение руководству.

Ранее глава президентской партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что для борьбы с так называемыми кнопкодавами в парламенте необходимо внести ряд изменений в законодательство, в том числе, ввести наказание за прогулы, а также, как вариант, внедрить в Раде систему, работающую по отпечатку пальцев.

"По тем (депутатам – ред.), кто решит не ходить на свою работу, у меня позиция очень простая - я бы выгонял", - сказал Разумков. Он добавил, что к такой инициативе неоднозначно относится "ряд европейских партнеров".

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Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, законопроект, кнопкодавство
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