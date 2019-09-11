Разумков "поздравил" депутатов с первым случаем кнопкодавства

Дмитрий Разумков (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков "поздравил" депутатов с первым зафиксированным случаем кнопкодавства. Об этом он сообщил на пленарном заседании Рады, передает корреспондент LIGA.net.

Спикер напомнил, что вчера, 10 сентября, на утреннем пленарном заседании во время голосования за президентский законопроект об импичменте общественное движение ЧЕСНО зафиксировало первый случай кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

"С чем я вас поздравляю, к сожалению", - добавил Разумков.

Спикер объявил, что действующее законодательство нарушил депутат-мажоритарщик Александр Ковалев.

Разумков осудил такие действия и выразил надежду, что после принятия необходимых законов, никто не сможет кнопкодавить.

При этом он не считает, что из-за зафиксированного случая кнопкодавства необходимо переголосовывать принятие закона об импичменте президенте.