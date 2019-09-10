"Мы еще встретимся". ЧЕСНО обвинило в угрозах депутата-кнопкодава

Нардеп Александр Ковалев (Фото: Facebook Александр Ковалев)

В общественном движении ЧЕСНО заявили об угрозах со стороны нардепа Александра Ковалева, которого ранее сегодня поймали в Раде на кнопкодавстве. Об этом сообщается на сайте движения.

Уточняется, что инцидент произошел после публикации новости о факте неперсонального голосования. Как утверждают в ЧЕСНО, нардеп подошел к журналистам движения с вопросом о целях публикации. "Нардеп спросил место рождения журналистов, сфотографировал журналиста ЧЕСНО Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере", - сообщили в организации.

И добавили: после журналист спросил, можно ли расценивать это как угрозу. На что от депутата прозвучал ответ: "Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим". После этого Ковалев уточнил у журналиста его фамилию и номер округа, заявили в ЧЕСНО.

В движении такие действия расценили как угрозу журналистам при выполнении профессиональной деятельности и подали заявление правоохранителям.

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