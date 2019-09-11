Кнопкодав из Слуги народа объяснил свое поведение: видео

Сергей Литвиненко (скриншот с видео)

Депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко, которого поймали на голосовании за коллегу по фракции, объяснил свои действия тем, что в том голосовании необходимо было обеспечить конституционное большинство.

Комментарий у Литвиненко в сессионном зале взял его однопартиец Александр Куницкий.

Когда Куницкий спросил Литвиненко, зачем он проголосовал за другого депутата, тот поинтересовался, с кем он говорит.

Выяснив, что Куницкий – его коллега по фракции, Литвиненко ответил: "Я хочу вам сказать, что мы конституционные правки голосовали, мы общались с Сашей (Александр Скичко, депутат от Слуги народа, за которого проголосовал Литвиненко, - ред.)… Мы были измучены, я хотел, чтобы большинство… Это же конституционное большинство должно было быть... Я переживал за это. И мы общались с ним – он сказал, что его позиция такая же, как мы все должны проголосовать", - сказал Литвиненко.

Напомним, Литвиненко нажал кнопку за Скичко 3 сентября, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ).

Сегодня движение ЧЕСНО зафиксировало еще одно неперсональное голосование в Верховной Раде. За коллегу справа проголосовала депутат от Слуги народа Елена Копанчук. Она пока никак не пыталась оправдывать свои действия.