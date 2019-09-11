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Кнопкодав из Слуги народа объяснил свое поведение: видео

Кнопкодав из Слуги народа объяснил свое поведение: видео - Фото
Сергей Литвиненко (скриншот с видео)
11.09.2019, 21:29

Депутат оправдал нарушение Конституции тем, что позиция его коллеги по фракции "такая же, как мы все должны проголосовать"

Депутат от Слуги народа Сергей Литвиненко, которого поймали на голосовании за коллегу по фракции, объяснил свои действия тем, что в том голосовании необходимо было обеспечить конституционное большинство.

Комментарий у Литвиненко в сессионном зале взял его однопартиец Александр Куницкий.

Когда Куницкий спросил Литвиненко, зачем он проголосовал за другого депутата, тот поинтересовался, с кем он говорит.

Выяснив, что Куницкий – его коллега по фракции, Литвиненко ответил: "Я хочу вам сказать, что мы конституционные правки голосовали, мы общались с Сашей (Александр Скичко, депутат от Слуги народа, за которого проголосовал Литвиненко, - ред.)… Мы были измучены, я хотел, чтобы большинство… Это же конституционное большинство должно было быть... Я переживал за это. И мы общались с ним – он сказал, что его позиция такая же, как мы все должны проголосовать", - сказал Литвиненко.

Напомним, Литвиненко нажал кнопку за Скичко 3 сентября, во время голосования за включение в повестку дня сессии законопроекта о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции (относительно уполномоченных ВРУ).

Сегодня движение ЧЕСНО зафиксировало еще одно неперсональное голосование в Верховной Раде. За коллегу справа проголосовала депутат от Слуги народа Елена Копанчук. Она пока никак не пыталась оправдывать свои действия.

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Слуга народа кнопкодавство Сергей Литвиненко кнопкодав
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