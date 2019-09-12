Арахамия о реакции Зеленского на кнопкодавов: Без мата - не было

Давид Арахамия (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия рассказал о реакции президента Владимира Зеленского на факты неперсонального голосования некоторых народных депутатов Украины от фракции Слуга народа. Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос журналистов, была ли реакция президента на факты кнопкодавства, Арахамия ответил: "Если пропустить маты - не было".



Также лидер фракции СН добавил, что на следующей неделе планируется заседание фракции, где будет поднят вопрос неперсонального голосования.

Арахамия заявил, что не видит причин, почему депутаты от СН кнопкодавили, поскольку все необходимые голоса для принятия решений имеются.

Читайте также: Кнопкодавы Слуги народа извинились: хотят загладить вину деньгами