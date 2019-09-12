Кнопкодавы Слуги народа извинились: хотят загладить вину деньгами

Александр Корниенко (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Депутаты из фракции Слуга народа, пойманные на кнопкодавстве, извинились и обещали перечислить свою месячную зарплату в благотворительные фонды. Об этом они сообщили в начале пленарного заседания парламента.

Первым выступил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, он извинился от имени фракции "перед украинским народом и коллегами по парламенту", после чего слово передали провинившимся депутатам.

"Я хочу извиниться за то, что вышло, в моих действиях не было злого умысла, все было в турборежиме, вышло ошибочно, я переживал, чтобы мы проголосовали за те законы... я готов передать свою месячную зарплату в благотворительные фонды за эту ошибку", - заявил депутат Сергей Литвиненко.

Его поддержала депутат Елена Копанчук: "Хочу принести официальное извинение перед всеми. Хоть для меня и было важно, чтобы данный законопроект был проголосован, это не будет оправданием... присоединяюсь к позиции свою заработную плату отдать в благотворительный фонд, я думаю, это станет посылом не совершать неперсональное голосование", - заявила она.