Богдан: Общение с частью журналистов будет для меня унизительным

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава ОП Андрей Богдан обвинил СМИ в коррумпированности и в том, что часть журналистской среды не соответствует стандартам журналистской этики. Об этом он заявил в интервью BBC.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очищение первых трех ветвей власти без очищения четвертой. Я же знаю, как все работает", - сказал глава ОП.

Богдан считает, что общество хочет очищения не только судебной и правоохранительной системы, но и журналистской. По его словам, для него есть часть журналистской среды, которая не работает согласно стандартам журналистской этики. "На их (журналистов - ред.) вопросы, почему вы с нами не разговариваете, я так и говорю: я считаю, что вы не соответствуете этим стандартам, общение с вами было бы для меня унизительным", - заявил он.

Также Богдан прокомментировал, когда может состояться пресс-конференция президента Владимира Зеленского: "Когда общество будет требовать такой пресс-конференции, мы ее дадим. Пока что общество хочет напрямую общаться с президентом, без посредников".

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