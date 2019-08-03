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Богдан: Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом - видео

Богдан: Нам не нужны СМИ, чтобы общаться с обществом - видео - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.08.2019, 17:06

Глава ОП ответил на вопрос, не считает ли он, что его шутка с заявлением об увольнении подрывает доверие к СМИ в обществе

Глава Офиса президента Андрей Богдан, отвечая на вопрос о возможном подрыве доверия к СМИ в результате его неудачной шутки с заявлением об увольнении, сказал, что команде президента Владимира Зеленского не нужны журналисты для общения с обществом. Об этом он заявил сегодня в Трускавце.

При этом, общаясь с журналисткой Радио Свобода, Богдан позволил себе ее обнять, после чего женщина вынуждена была попросить чиновника прекратить это.

Она спросила у Богдана, не считает ли он, что его шутка подрывает доверие к СМИ в обществе.

"Это мой шаг по отношению к моему руководству, к президенту Украины, к обществу, а не к журналистам. Классические журналисты привыкли именно себя осознавать как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", - сказал глава ОП.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП, его пресс-служба игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию. Утром выяснилось, что это была шутка одного из топ-чиновников ОП. Позже Зеленский заявил, что такое заявление действительно существует, но написано оно, очевидно, давно, такие же заявления без дат подали президенту, по его словам, все сотрудники ОП. Юристы считают эту практику незаконной.

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Владимир Зеленский сми заявление журналистика андрей богдан
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