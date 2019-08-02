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Заявление Богдана об увольнении юридически ничтожно - юрист

Заявление Богдана об увольнении юридически ничтожно - юрист - Фото
Андрей Богдан (скриншот видео)
02.08.2019, 17:50

Адвокат утверждает, что заявления с "открытыми датами" фактически незаконны

Заявление об увольнении по собственному желанию без указания даты и подписи – юридически ничтожный документ. Практика написания таких заявлений – нарушение законодательства. Об этом в комментарии ВВС Украина рассказала адвокат Вера Крат.

Агентство обратилось к ней за разъяснениями юридических моментов в истории с заявлением об увольнении главы Офиса президента Андрея Богдана.

Президент Владимир Зеленский вообще заявил, что такие заявления без дат и подписей подали ему все члены его команды. Как объяснил президент, это сделано для того, чтобы в любой момент он мог их уволить.

"В заявлении об увольнении должна быть дата, подпись и указываться, с какого числа человек увольняется", - сказала Крат. Между тем на фото заявления Богдана, которое журналистам прислал неназванный топ-чиновник ОП, нет ни того, ни другого.

Также, по словам адвоката, нельзя считать юридически правильной и формулировку: "Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания".

"В заявлении должна быть указана точная дата, с которой лицо намерено покинуть пост. А на основании этого (заявления Богдана, - ред.) нельзя законным путем уволить лицо... Это называется юридически ничтожный документ", - отметила адвокат.

Крат также заявила, что заявления с "открытыми датами" фактически незаконны.

"В Украине есть отдельные случаи, когда человек при приеме на работу пишет заявление об увольнении без даты, и это заявление лежит в сейфе. Но в случае возникновения спора суды могут провести экспертизу, и если будет доказано, что подпись и дата сделаны разными лицами, то можно доказать, что не было волеизъявления [об увольнении] на дату издания приказа об увольнении", - сказала Крат.

По ее словам, практика написания таких заявлений существует потому, что по закону работодатель не может "просто так" уволить работника.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию. Утром выяснилось, что это была чуть-ли не шутка Богдана.

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Владимир Зеленский увольнение андрей богдан Офис президента Украины
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