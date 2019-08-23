Стандарты журналистики. Какие из крупных СМИ лучшие - инфографика

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Только три крупных онлайн-издания закончили пост-избирательный период в Украине без каких-либо нарушений журналистских стандартов. Это LIGA.net, Укринформ и Український тиждень, пишет Институт массовой информации по состоянию на 3-й квартал 2019 года.

"Выборы прошли - и украинские онлайн-медиа понемногу оправляются от избирательного "недомогания". Очень радует наличие "стандартофилов". По результатам мониторинга на сайтах Укринформ, LIGA.net и Тиждень не было зафиксировано ни одного нарушения", - пишут в ИМИ.

Наибольшее количество нарушений стандарта "баланс мыслей/точек зрения" зафиксировано на сайте 24 канала. Не обнаружено нарушений по этой части на сайтах LIGA.net, Укринформа и Тижня.

На сайтах Сегодня и Страны показатель нарушений стандарта достоверности был высоким, пишут в ИМИ. На ресурсах LIGA.net, Укринформ, Тиждень, Зеркало недели, Гордон и Цензор "не было зафиксировано ни одного нарушения стандарта достоверности".

Стандант "отделение фактов от комментариев" чаще всего нарушали в Обозревателе и ТСН. Не было таких нарушений на сайтах LIGA.net, Укринформ, Тиждень, Украинская правда, Зеркало недели, Интерфакс-Украина и РБК-Украина.

Анализ проводился в 16 общенациональных интернет-СМИ (девять рейтинговых и семь СМИ, которые подписали меморандум за соблюдение профстандартов): LIGA.net (м), Украинская правда, Обозреватель, Сегодня, 24 канал, ТСН, РБК-Украина, УНИАН, Гордон, НВ (м), Укринформ (м), Зеркало недели (м), Цензор (м), Тиждень (м), Интерфакс-Украина (м) и Страна.ua.

Выборка - 800 материалов: по 50 материалов, взятых подряд одновременно с каждого сайта.

Методология исследования доступна здесь.

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