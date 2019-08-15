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Названы издания-рекордсмены по джинсе перед выборами: инфографика

Названы издания-рекордсмены по джинсе перед выборами: инфографика - Фото
Фото: pixabay.com
15.08.2019, 12:12

Только три издания не размещали никакой скрытой рекламы политиков: среди них и LIGA.net

Во время предвыборной кампании по выборам в Раду, которые состоялись 21 июля, число материалов с признаками заказа выросло более чем вдвое по сравнению с президентской кампанией. Главным их заказчиком стала партия Оппозиционная платформа/За життя - 46% от всего количества "подозрительных" материалов, сообщает Институт массовой информации.

"Медиа продемонстрировали зависимость от редакционной политики медиасобственников", - сделали вывод аналитики.

Например, около 90% информации с признаками политагитации на сайте 112 канала касались пророссийской ОПЗЖ. Похожая ситуация и с сайтом канала NewsОne. Оба канала принадлежат Тарасу Козаку, которого связывают с кумом Путина Виктором Медведчуком.

ОПЗЖ рекламировала переговоры с марионетками Кремля в Донбассе и снижение тарифов на энергоносители через договоренности со страной-оккупантом РФ.

Однако такая зависимость от мнений собственников в основном касается крупных медиахолдингов, и не входящие в них сайты "смогли продемонстрировать независимость и размещать джинсу всех политиков, которые ее заказывали", пишет ИМИ.

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8% материалов с признаками заказа касались лидера партии Батькивщина Юлии Тимошенко, которая, пишут в ИМИ, "для собственного пиара продвигала популярные в обществе темы преодоления бедности".

Эти выборы отличились также большим количеством немаркированной контрагитации: черный пиар вбрасывали против пятого президента Петра Порошенко, а также нынешнего - Владимира Зеленского.

Кандидаты в мажоритарных округах в центральных СМИ практически не пиарились, но в региональных СМИ большинство таких материалов были как раз о них: около 48% джинсы.

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выборы ими джинса черный пиар
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