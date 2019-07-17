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17.07.2019, 12:36

Медведчук "мочит" президентов, 112-й хвалит его ОПЗЖ: инфографика

Медведчук "мочит" президентов, 112-й хвалит его ОПЗЖ: инфографика - Фото
Виктор Медведчук (скриншот) 2

ИМИ: Больше всего черным пиаром промышляли на сайтах 112.ua - 91 не маркированный агитматериал за 8-12 июля, на Обозревателе - 63, и РБК-Украина - 47

За вторую неделю июля (которая предшествует досрочным выборам 21 июля) уровень черного пиара в онлайн-СМИ увеличился почти вдвое: с 7% до 12% от общего количества материалов с признаками заказа. Об этом сообщает Институт массовой информации.

"Количество заказухи увеличивается, фигуранты те же, направленность тоже. Если коротко: Медведчук "мочит" президентов, а 112-й канал хвалит его и партию-платформу. Ну и немного заказухи от Тимошенко. Увеличилась агитация за Порошенко и "ЕС", - написали аналитики.

Наибольшее количество контрагитационных сообщений в прессе размещено против президента Владимира Зеленского - 27% материалов, против его предшественника Петра Порошенко - 20,5%.

В пользу Оппозиционной платформы/За життя - 36,5% материалов от общего количества джинсы. На втором месте - Юлия Тимошенко и ее партия Батькивщина (9%). 7% материалов с признаками заказа касались деятельности Порошенко и партии Евросолидарность. Последние "значительно нарастили" число заказных материалов именно в период последней волны мониторинга.

Кроме того, активно продвигает сейчас свою деятельность с помощью джинсы и мэр Киева Виталий Кличко, пишет ИМИ.

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С 8 по 12 июля при поддержке проекта USAID было проверено более 12 000 новостей на следующих сайтах: Обозреватель, Знай.ua, 24-й канал, Гордон, Украинская правда, Новое время, УНИАН, Сегодня, ТСН, 112.ua, NewsOne, RBC.ua и LIGA.net.

Предыдущие волны мониторинга проведены в конце июня-начале июля. 

В конце мая ИМИ определил достоверные СМИ: список. 15 июля ИМИ показал другую инфографику: там видно, что Оппоплатформа - лидер джинсы в онлайн-СМИ регионов.

Смотрите также: ИМИ: Почти 80% негатива в СМИ о кандидатах – против Порошенко

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Теги: инфографика, ими, джинса, черный пиар, Оппозиционная платформа - За життя
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