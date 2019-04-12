ИМИ: Почти 80% негатива в СМИ о кандидатах – против Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Зеленский (коллаж - LIGA.net)

77,7% негативного контента СМИ о кандидатах в президенты Петре Порошенко и Владимире Зеленском были против Порошенко, 22,3% - против Зеленского. Таковы результаты исследования "Кто мочит кандидатов", проведенного Институтом массовой информации.

ИМИ провел мониторинг публикаций 20 онлайн-изданий за период с 1-го по 5 апреля, чтобы определить какие СМИ пишут о кандидатах в президенты с негативным подтекстом.

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4,35% от всего массива текстов, в которых упоминались Зеленский и Порошенко, содержали негативную тональность, признаки черного пиара или контрагитации.

В выборку попало 6918 текстов. Из них 301 текст имел негативную тональность, то есть 4,35% от общего количества. Сюда вошли также фейки и материалы с признаками черного пиара.

"Больше новостей с отрицательной тональностью были направлены против Петра Порошенко - 77,7% (234 текста), когда против Владимира Зеленского - 22,3% (67 текстов)", - сказано в сообщении.

В ИМИ отметили, что кроме количества, характер таких новостей также отличался: против Зеленского распространялась в основном аргументация, почему этот кандидат является некомпетентным, а против Порошенко распространяются откровенные фейки.

Согласно результатам исследования, негатив против Порошенко сконцентрирован на сайтах: Politeka.net, Znaj.ua и Страна.ua. Против Зеленского больше всего текстов с отрицательной тональностью встречались на сайтах Gazeta.ua и Обозреватель.

Были проанализированы новостные ленты сайтов Обозреватель, Сегодня, 24 канал, ТСН, РБК-Украина, Знай.ua, УНИАН, Факты, politeka.net, Украинская правда, strana.ua, Цензор.нет, Корреспондент, Лига, 112.ua, Гордон, Новое время, facenews.ua, gazeta.ua, Newsone.

Ранее спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что поведение Зеленского во время разговора с Порошенко в эфире 1+1 связано с тем, что на него "выливается большой объем грязи".