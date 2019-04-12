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12.04.2019, 11:46

Спикер штаба Зеленского объяснил его поведение в эфире 1+1

Спикер штаба Зеленского объяснил его поведение в эфире 1+1 - Фото
Владимир Зеленский (фото - EPA)

По словам Дмитрия Разумкова, кандидат в президенты вел себя так потому, что на него "выливается большой объем грязи"

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Поведение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во время разговора с действующим главой государства и кандидатом в президенты Петром Порошенко вчера в эфире 1+1 связано с тем, что на него "выливается большой объем грязи". Об этом заявил спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в том же эфире.

По словам Разумкова, Зеленский очень эмоциональный человек.

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"Но вопрос в другом – если бы наши телезрители столкнулись с тем объемом грязи, который ежедневно, ежеминутно выливается на него, на семью, на близких, на людей, которые его поддерживают, и людей, которые за него проголосовали, то они были бы еще более эмоциональны и более жестки в высказываниях", - считает Разумков.

Вчера в эфире Порошенко вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты "прямо сейчас".

Через некоторое время ответ был получен. Журналистка Наталья Мосейчук сообщила, что Зеленский прийти не может, потому что едет во Францию.

Далее телеканал включил трансляцию телефонного разговора с Зеленским. Тот позвал Порошенко на дебаты на Олимпийский 19 апреля.

Между Порошенко и Зеленским произошла перепалка, и в конце концов Зеленский положил трубку.

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Теги: Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков
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