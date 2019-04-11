Порошенко вызвал Зеленского на дебаты в 1+1 "прямо сейчас": видео

Президент Петр Порошенко пришел на телеканал 1+1 и вызвал кандидата в президенты Владимира Зеленского на дебаты "прямо сейчас".

Телеведущая Наталья Мосейчук сказала, что журналисты пытаются выйти на связь с Зеленским.

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Через некоторое время, по ее словам, ответ был получен: Зеленский прийти не может, потому что едет во Францию на встречу с президентом Эмманюэлем Макроном.

Далее телеканал включил трансляцию телефонного разговора с Зеленским - тот сказал, что уже в Париже, заявил, что Порошенко якобы знает об этом, и что в аэропорт его сопровождал автомобиль СБУ.

На что Порошенко ответил: "Я хочу вас убедить, что за вашими передвижениями президент и кандидат Порошенко не интересуется".

Зеленский позвал Порошенко на дебаты на Олимпийский 19 апреля. Порошенко ответил: "Владимир Александрович слышит только себя", и пригласил на 14-е. Зеленский: "19 числа на НСК Олимпийский, точка" - и положил трубку. Порошенко: "Не нужно прятаться, ни от журналистов, ни от народа, ни от дебатов. Бросать трубку - означает, что он не готов".

Ранее сегодня сообщалось, что в Елисейском дворце официально подтвердили информацию о запланированной встрече президента Франции Эмманюэля Макрона с президентом Украины Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. Встреча запланирована на пятницу, 12 апреля. В 15:00 Макрон встретится с Зеленским, а в 18:00 – с Порошенко. При этом открытой для прессы будет только протокольная часть встречи с Порошенко. С Зеленским планируется только съемка перед началом разговора.