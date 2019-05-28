Институт массовой информации определил достоверные СМИ: список

Фото: facebook.com/mip.gov.ua

Институт массовой информации (ИМИ) опубликовал результаты мониторинга онлайн-СМИ по новой комплексной методологии оценки профессионализма и ответственности онлайн-медиа.

Основой для методологии стали собственные наработки, методологии и аналитика, отметили в ИМИ.

На идею анализа ИМИ натолкнули подобные международные инициативы UnitedforNews, TheTrust и команда Internews Network.

В институте пояснили, что СМИ оценивались по 12 критериям. Подробнее о методологии - на сайте ИМИ.

В перечень вошли СМИ, набравшие 9 и более баллов. В ИМИ отмечают, что последовательность сайтов не несет смысловой нагрузки, перечень не является рейтингом.

В список вошли: Лига, Украинская правда, Укринформ, Радио Свобода, Новое время, Зеркало недели, Український тиждень, Слово и дело, Украинские национальные новости, Hromadske.